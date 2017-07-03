Под Харьковом мужчина обокрал детский сад

Накануне ночью полицейские дежурили неподалеку от здания детского сада и услышали, как кто-то зовет на помощь.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, охранник заведения обнаружил и пытался задержать злоумышленника.

Правоохранители догнали правонарушителя и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Установлено, что задержанным оказался 43-летний безработный местный житель. Ранее мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и недавно вышел из мест лишения свободы.

Также правоохранители выяснили, что злоумышленник пытался проникнуть в детский сад уже во второй раз. Он залез через окно в помещение сада и украл оттуда 2 ноутбука, видеокамеру, продукты и другие вещи. В следующую ночь решил вернуться еще раз, чтобы забрать другие примеченные им ценные вещи, но ему помешал охранник.

Вещественные доказательства, которые мужчина спрятал неподалеку в кустах, правоохранители изъяли. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается экспертизой.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.