Под Харьковом мужчина погиб, упав в яму

08 июля 2017 г. 14:18
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.Накануне в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от охранника заведения, расположенного в поселке Васищево. С его слов, во время обхода территории в технологической яме он обнаружил тело неизвестного мужчины.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, погибшим оказался 36-летний житель Боровского района.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства устанавливаются.

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