Под Харьковом мужчина погиб, упав в яму

.Накануне в дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от охранника заведения, расположенного в поселке Васищево. С его слов, во время обхода территории в технологической яме он обнаружил тело неизвестного мужчины.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, погибшим оказался 36-летний житель Боровского района.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Обстоятельства устанавливаются.