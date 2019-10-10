 

Под Харьковом мужчина во время пьяной ссоры ударил ножом знакомого

10 октября 2019 г. 17:30
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В Чугуевском районе полицейские задержали 36-летнего мужчину за совершение покушения на убийство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в местную полицию  поступило сообщение от медиков о доставке в больницу 43-летнего пациента с колото-резаной раной живота.

Правоохранители установили и за несколько часов задержали 36-летнего мужчину, причастного к поножовщине.

Следователи выяснили, что в тот день потерпевший вместе со своим знакомым употребляли алкоголь. 

Внезапно между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту ножевое ранение в область живота и скрылся. 

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

 

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