Под Харьковом мужчина выстрелил в знакомого

Инцидент произошел сегодня ночью.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, в харьковскую больницу из поселка Фрунзе доставили 52-летнего мужчину с огнестрельным ранением предплечья.

По сведениям полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Со слов потерпевшего, возле магазина, расположенного в поселке Слободское, между ним и 41-летним мужчиной произошел конфликт. Во время которого 41-летний мужчина применил пневматическое оружие. Состояние здоровья мужчины врачи оценивают как удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.