Под Харьковом мужчина выстрелил в знакомого

24 сентября 2017 г. 15:04

Инцидент произошел сегодня ночью.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, в харьковскую больницу из поселка Фрунзе доставили 52-летнего мужчину с огнестрельным ранением предплечья.

По сведениям полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Со слов потерпевшего, возле магазина, расположенного в поселке Слободское, между ним и 41-летним мужчиной произошел конфликт. Во время которого 41-летний мужчина применил пневматическое оружие. Состояние здоровья мужчины врачи оценивают как удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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