Под Харьковом мужчину насмерть сбила электричка

17 августа 2018 г. 11:03
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16 августа на железнодорожной станции «Краснопавловка» Лозовского района произошло ЧП.

В 21:41 на станции "Краснопавловка" электропоезд сообщением Харьков - Лозовая сбил мужчину 1984 года рождения.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

Мужчина, оказавшийся на рельсах по неизвестным причинам, погиб на месте.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Движение на железной дороге не задерживалось.

 

 

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