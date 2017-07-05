Под Харьковом мужчину пытали до смерти

05 июля 2017 г. 10:08
507 просмотров

В декабре прошлого года в Дергачевский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» тело мужчины с травмами головы. Правоохранители установили личность погибшего - 34-летнего житель Харькова. При жизни мужчина работал программистом в одной из городских фирм и имел авторитет высококвалифицированного специалиста. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Накануне сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые. Молодые парни, в возрасте от 28 и 33 года, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлено, что двое 28 и 34-летние ребята с целью завладения деньгами мужчины, которые последний хранил на банковской карточке, вывезли его на автомобиле в лесополосу за пределы Харькова. Злоумышленники пытались узнать код от карточки 34-летнего харьковчанина. Ради этого они пытали мужчину длительное время. Не выдержав издевательств, парень умер. После чего нападавшие завладели вещами умершего и скрылись с места совершения преступления, оставив тело на обочине дороги.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.