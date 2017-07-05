Под Харьковом мужчину пытали до смерти

В декабре прошлого года в Дергачевский отдела полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» тело мужчины с травмами головы. Правоохранители установили личность погибшего - 34-летнего житель Харькова. При жизни мужчина работал программистом в одной из городских фирм и имел авторитет высококвалифицированного специалиста. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

Накануне сотрудниками полиции были задержаны подозреваемые. Молодые парни, в возрасте от 28 и 33 года, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлено, что двое 28 и 34-летние ребята с целью завладения деньгами мужчины, которые последний хранил на банковской карточке, вывезли его на автомобиле в лесополосу за пределы Харькова. Злоумышленники пытались узнать код от карточки 34-летнего харьковчанина. Ради этого они пытали мужчину длительное время. Не выдержав издевательств, парень умер. После чего нападавшие завладели вещами умершего и скрылись с места совершения преступления, оставив тело на обочине дороги.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей.

