Под Харьковом на окружной микроавтобус с пассажирами столкнулся с военным автомобилем

25 июня 2020 г. 17:35
8 просмотров

Сегодня, 25 июня, около 17 часов под Харьковом на окружной дороге в районе табачной фабрики «Филипп-Моррис» на повороте к мусороперерабатывающему заводу произошло ДТП с участием военного автомобиля.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующие фото с места происшествия.

По предварительной информации, со слов очевидцев, по трассе шла колонна автомобилей военной техники, с одним из которых столкнулся микроавтобус с пассажирами.

В результате ДТП пострадали предварительно два человека.

Их доставили в больницу.

Официальная информация и подробности ДТП уточняются.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53