Под Харьковом на окружной микроавтобус с пассажирами столкнулся с военным автомобилем

Сегодня, 25 июня, около 17 часов под Харьковом на окружной дороге в районе табачной фабрики «Филипп-Моррис» на повороте к мусороперерабатывающему заводу произошло ДТП с участием военного автомобиля.

Об этом сообщили АТН очевидцы, предоставив соответствующие фото с места происшествия.

По предварительной информации, со слов очевидцев, по трассе шла колонна автомобилей военной техники, с одним из которых столкнулся микроавтобус с пассажирами.

В результате ДТП пострадали предварительно два человека.

Их доставили в больницу.

Официальная информация и подробности ДТП уточняются.