 

Под Харьковом на пепелище частного дома нашли останки его хозяина

03 октября 2019 г. 9:56
1 просмотр

Под Харьковом на пепелище частного дома нашли останки его хозяина

3 октября в 05:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Бессарабовка Кегичевского района.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, в селе горел дом на ул. Степной, 17. Поскольку дом стоял на краю села, поэтому пожар обнаружили не сразу.

На момент прибытия пожарных под воздействием огня деревянные конструкции дома уже начали разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 80 кв.м.

В ходе ликвидации огня под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1984 года рождения.

Локализовали огонь в 5:33, в 07:25 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Вам потрібен закордонний паспорт, ID-картка ? Мерщій до «Паспортного сервісу» , Сумська, 10 , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.