Под Харьковом на пепелище частного дома нашли останки его хозяина

3 октября в 05:14 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Бессарабовка Кегичевского района.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, в селе горел дом на ул. Степной, 17. Поскольку дом стоял на краю села, поэтому пожар обнаружили не сразу.

На момент прибытия пожарных под воздействием огня деревянные конструкции дома уже начали разрушаться. Огонь охватил всю площадь дома в 80 кв.м.

В ходе ликвидации огня под грудой обломков и пожарного мусора пожарные нашли обгоревшие останки человека. Погибшим оказался владелец дома, 1984 года рождения.

Локализовали огонь в 5:33, в 07:25 - ликвидировали.

Причину возникновения пожара выясняет следственно-оперативная группа.