Под Харьковом на площади обрушилась праздничная конструкция

13 января 2019 г. 20:00
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На площади в центре Чугуева обрушилась новогодняя сцена.

Об этом сообщают в местной группе в Фейсбук.

По информации очевидцев, конструкция обрушилась, не выдержав тяжести скопившегося на ней снега.

Происшествие обошлось без жертв, так как обычно на новогодние праздники площадь кишит играющими детьми.

«Это ещё раз говорит о наплевательском отношении и безответственном подходе городских властей к технике безопасности таких конструкций, которые находятся в местах массового скопления людей», - пишут пользователи соцсети.

 

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