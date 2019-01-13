Под Харьковом на площади обрушилась праздничная конструкция

На площади в центре Чугуева обрушилась новогодняя сцена.

Об этом сообщают в местной группе в Фейсбук.

По информации очевидцев, конструкция обрушилась, не выдержав тяжести скопившегося на ней снега.

Происшествие обошлось без жертв, так как обычно на новогодние праздники площадь кишит играющими детьми.

«Это ещё раз говорит о наплевательском отношении и безответственном подходе городских властей к технике безопасности таких конструкций, которые находятся в местах массового скопления людей», - пишут пользователи соцсети.