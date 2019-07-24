На пункт обмена валют под Харьковом совершено разбойное нападение

Сегодня, 24 июля около 7:00 в полицию поступило сообщение от кассира обмена валют о том, что в заведение зашел неизвестный мужчина и, угрожая пистолетом, завладел деньгами в сумме около 100 000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

После чего вместе со своим сообщником, который ждал на улице, злоумышленник исчез в неизвестном направлении.

По адресу для осмотра места происшествия прибыли правоохранители.

В полиции рассказали о приметах нападавшего: злоумышленнику около 30 лет, он спортивного телосложения, был одет в камуфляжные шорты, серую толстовку, на лице была балаклава.

На ноге грабитель имеет татуировку в виде льва или тигра.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.