Под Харьковом на работника зоопарка напали обезьяны

51-летний мужчина доставлен в отделение политравмы больницы скорой неотложной помощи города Харькова с рваными ранами на теле. В настоящее время состояние его здоровья стабильное.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, происшествие произошло сегодня около 11:30 в одном из зоопарков, расположенного в Дергачевском районе. Работники следственно-оперативной группы Дергачевского отдела полиции, прибывшие на место происшествия по вызову коллег пострадавшего, установили, что работник получил телесные повреждения при исполнении своих профессиональных обязанностей. По словам свидетелей, мужчина зашел в клетку с обезьянами, чтобы покормить их. Неожиданно животные набросились на него. В результате нападения у пострадавшего травматическим путем ампутирована правая ушная раковина и несколько пальцев рук.

Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. По факту проводится проверка.