Под Харьковом на трассе во время движения загорелся автомобиль

28 августа 2020 г. 12:12
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В Валковском районе Харьковщины во время движения по трассе загорелась легковушка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 августа в 7:59 спасателям поступила информация о пожаре на 418-м километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский», где во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ 2103» 1974 года выпуска.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 08:19 и ликвидировали его в 08:44.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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