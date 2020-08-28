Под Харьковом на трассе во время движения загорелся автомобиль

В Валковском районе Харьковщины во время движения по трассе загорелась легковушка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 28 августа в 7:59 спасателям поступила информация о пожаре на 418-м километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский», где во время движения загорелся моторный отсек автомобиля «ВАЗ 2103» 1974 года выпуска.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить площадь около 3 кв.м.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 08:19 и ликвидировали его в 08:44.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причину возникновения пожара выясняют.