Под Харьковом на улице избили и ограбили мужчину

Накануне в полицию обратился 26-летний житель города Изюм и сообщил, что около 22:00 на улице к нему подошел неизвестный, избил его и ограбил.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказал заявитель, злоумышленник попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. После его отказа злоумышленник напал на потерпевшего и начал бить его по голове, а затем завладел его мобильным телефоном и деньгами.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний неоднократно судимый за корыстные преступления местный житель.

Мобильный телефон, которым завладел нападавший, изъяли и вернули владельцу, а денежные средства, как выяснилось, злоумышленник потратил на покупку алкогольных напитков.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.