На заводе под Харьковом ночью произошел пожар

23 августа 2018 г. 10:19
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23 августа в 1:36 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия, занимающегося переработкой пластиковых изделий в селе Подворки Дергачевского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, к месту пожара выехали 6 отделений службы спасения на автоцистернах в составе 32 спасателей.

Прибывшие к месту пожара спасатели обнаружили, что под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара на площади 2000 кв м.

В 04:00 пожар спасатели локализовали, а в 07:40 полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

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