Под Харьковом на железнодорожных путях нашли тело мужчины

18 декабря 2018 г. 12:54
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17 декабря в 18.55 в полицию поступило сообщение о том, что машинисты грузового поезда на железнодорожных путях на перегоне «Купянск-Узловой-Прокофьевка» вблизи остановочной платформы, расположенной вблизи поселка Петровка обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. 

Правоохранители установили, что погибший – 39-летний житель пгт. Купянск-Узловой.

Тело погибшего с телесными повреждениями полицейские направили в морг.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовным кодексом Украины. 

Все обстоятельства устанавливаются.

 

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