Под Харьковом нашли 100-килограммовую авиабомбу

27 ноября 2019 г. 10:52
114 просмотров

25 ноября в селе Утковка Харьковского района Харьковской области обнаружили авиационную фугасную бомбу времен Второй мировой войны весом в 100 кг ФАБ-100.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о находке 25 ноября в местный орган власти просигнализировал местный житель, который нашел бомбу, гуляя с собакой. Она лежала на лугу. Местность вокруг нее была раскопана, вероятно, людьми, которые искали металлолом (так называемыми «черными археологами»).

Председатель сельсовета вызвала на место спасателей и полицию, которые провели идентификацию потенциального взрывоопасного предмета, ограничили доступ к нему и взяли под охрану.

Боеприпас находился на достаточно большом расстоянии до жилых домов, поэтому угрозы местным жителям не было.

На следующий день, 26 ноября, пиротехники ГСЧС изъяли бомбу с земли и обезвредили ее в  специальном месте путем подрыва.

Затем они обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.

Всего за минувшие сутки пиротехники обезвредили 9 устаревших боеприпасов. Кроме бомбы, были ликвидированы еще 4 минометные мины и столько же артиллерийских снарядов. Пострадавших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.