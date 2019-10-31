Под Харьковом нашли 2 авиабомбы

31 октября 2019 г. 10:10
1 просмотр

30 октября пиротехники ГСЧС 6 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском, Волчанском и Изюмском районах области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пиротехники обезвредили 12 боеприпасов, среди которых - 2 авиационные бомбы (фугасная 50-тикилограмовая и осколочная 2,5 килограммовая), 4 артснаряда разного калибра, 6 ручных гранат РГД-33, а также 70 стрелковых патронов калибром 7 , 62 мм.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках.

Пострадавших нет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.