Под Харьковом нашли 2 авиабомбы

30 октября пиротехники ГСЧС 6 раз выезжали на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Харьковском, Волчанском и Изюмском районах области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, пиротехники обезвредили 12 боеприпасов, среди которых - 2 авиационные бомбы (фугасная 50-тикилограмовая и осколочная 2,5 килограммовая), 4 артснаряда разного калибра, 6 ручных гранат РГД-33, а также 70 стрелковых патронов калибром 7 , 62 мм.

Все найденные боеприпасы специалисты обезвредили на специальных взрывных площадках.

Пострадавших нет.