Под Харьковом нашли минометные мины

13 августа пиротехническая группа ГСЧС провела разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Волчанском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, недалеко от лесополосы в селе Старица нашли 1 минометную мину калибра 122 мм, и в лесном массиве Верхняя Писаревка была найдена также 1 минометная мина калибра 82 мм.

Найденные боеприпасы специалисты ГСЧС обезвредили на специальных подрывных площадках.

В ГСЧС в очередной раз напоминают населению Харьковщины о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».