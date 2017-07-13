Под Харьковом нашли поле снотворного мака

13 июля 2017 г. 11:15
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Накануне в Богодуховский отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что мужчина на территории огородного участка незаконно выращивает растения мака. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

Начальник Богодуховского отдела полиции Виктор ширине рассказал, что во время осмотра места проживания 64-летнего мужчины работники полиции изъяли растения снотворного мака и направили их на экспертизу.

По подсчетам сотрудников полиции, 64-летний мужчина на собственном огороде высадил 331 куст наркосодержащих растений. Хозяин дома уверяет, что посеял и выращивал мак для собственных нужд без цели сбыта.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3-х лет ограничения свободы.
 

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