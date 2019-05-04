Под Харьковом нашли потерявшегося ребенка.

Как сообщили в пресс-службе 5-й Слобожанской бригады, 3 мая в 16:30 правоохранителям поступило сообщение о том, что в Чугуеве 8-летний мальчик ушел гулять и не вернулся домой.

Родители, не обнаружившие сына возле дома, позвонили в полицию.

Уточнив приметы ребенка, правоохранители начали поиск.

«Я сам вырос в многодетной семье. Хотелось помочь родителям в трудный момент и быстро разыскать парня ведь случиться могло что угодно », - говорит гвардеец Евгений Грщенко.

В 18:00 мальчика нашли.

Испуганного ребенка обнаружили в 4 километрах от дома в саду.

Мальчик рассказал, что пошел гулять и потерялся.

Ребенка успокоили и отвезли домой.