Под Харьковом нашли потерявшегося ребенка.
Как сообщили в пресс-службе 5-й Слобожанской бригады, 3 мая в 16:30 правоохранителям поступило сообщение о том, что в Чугуеве 8-летний мальчик ушел гулять и не вернулся домой.
Родители, не обнаружившие сына возле дома, позвонили в полицию.
Уточнив приметы ребенка, правоохранители начали поиск.
«Я сам вырос в многодетной семье. Хотелось помочь родителям в трудный момент и быстро разыскать парня ведь случиться могло что угодно », - говорит гвардеец Евгений Грщенко.
В 18:00 мальчика нашли.
Испуганного ребенка обнаружили в 4 километрах от дома в саду.
Мальчик рассказал, что пошел гулять и потерялся.
Ребенка успокоили и отвезли домой.