Под Харьковом нашли пропавшую девочку из соседней области

В Нововодолажском районе Харьковщины полицейские за несколько часов разыскали пропавшую 15-летнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 4 сентября в 20:00 о пропаже девочки сообщила ее бабушка, жительница Полтавской области.

Женщина рассказала, что в этот же день ее внучка самовольно покинула дом и якобы поехала к отцу, который живет в селе Караван Нововодолажского района. На телефонные звонки девочка не отвечала.

В ходе розыска полицейские установили личность отца девочки, а затем на железнодорожном вокзале в селе Караван задержали беглянку, куда она только приехала электропоездом.

Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу и передали ее отцу. Противоправных действий в ее отношении совершено не было.