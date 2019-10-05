 

Под Харьковом нашли пропавшую девочку из соседней области

05 октября 2019 г. 17:15
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В Нововодолажском районе Харьковщины полицейские за несколько часов разыскали пропавшую 15-летнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 4 сентября в 20:00 о пропаже девочки сообщила ее бабушка, жительница Полтавской области. 

Женщина рассказала, что в этот же день ее внучка самовольно покинула дом и якобы поехала к отцу, который живет в селе Караван Нововодолажского района. На телефонные звонки девочка не отвечала.

В ходе розыска полицейские установили личность отца девочки, а затем на железнодорожном вокзале в селе Караван задержали беглянку, куда она только приехала электропоездом.

Полицейские провели с девочкой профилактическую беседу и передали ее отцу. Противоправных действий в ее отношении совершено не было.

 

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