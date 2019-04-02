Автомобиль сбил насмерть пешехода и скрылся: подозреваемого задержали

1 апреля в Богодухове произошло смертельное ДТП.

Как сообщается в оперативной сводке ХОГА, в 20:30 на улице Харьковской, 207 легковой автомобиль насмерть сбил неизвестного пешехода.

После совершения ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали правоохранители.

Правоохранители установили личность погибшего и задержали подозреваемого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские установили, что возле автозаправочной станции на автодороге «Ахтырка-Богодухов» автомобиль «Volkswagen» серого цвета сбил пешехода и уехал с места происшествия.

Погибшим оказался 34-летний житель Богодуховского района. Он двигался по правому краю проезжей части в направлении Харькова и попал под колеса авто.

Полицейские разыскали автомобиль со следами ДТП и установили, что за рулем авто в момент ДТП находился 23-летний харьковчанин.

Следователем следственного управления ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения и сообщения ему о подозрении.