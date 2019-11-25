Под Харьковом несколько авто переехали пешехода: мужчина погиб

Накануне в 18:00 под Харьковом в районе поселка Смородское ВАЗ 2106 сбил переходившего дорогу мужчину, которого ударом отбросило на ВАЗ 2109, после чего на полосе встречного движения пострадавшего переехало еще несколько автомобилей. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, первая машина, под колеса которой попал пешеход – ВАЗ 2106 – с места аварии скрылась.

По данным правоохранителей, пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Погибшему 45 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Автомобиль, скрывшийся с места аварии и водитель – разыскиваются.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины.