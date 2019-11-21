Под Харьковом ночью подорвали банкомат

21 ноября 2019 г. 9:50
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Под Харьковом ночью неизвестные подорвали банкомат.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о взрыве банкомата в здании на улице Первого мая в селе Черкасская Лозовая поступила в полицию 21 ноября в 3:15.

Установлено, что взрыв произошел в результате закладки самодельного взрывного устройства в банкомате. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Происшествие зарегистрировано в Журнале Единого учета Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Злоумышленников устанавливают.

 

Видео: 

Поліцейські встановлюють осіб, які підірвали банкомат під Харковом

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