Под Харьковом ночью сгорел частный дом

В Волчанском районе области ночью сгорел частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в жилом деревянном доме на ул. Садовой, 197 в селе Старица поступило спасателям 13 сентября в 1:50 .

На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем на площади 80 кв.м. Людей внутри дома не было.

Огонь пожарным удалось локализовать в 05:00.

Еще до 8:20 спасатели разбирали завалы и ликвидировали отдельные очаги горения.

Причину пожара выясняют специалисты.