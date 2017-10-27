Под Харьковом ночью загорелся дом: есть пострадавшие

27 октября 2017 г. 11:56
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Пожар в частном домке  в селе Черкасские Тишки Харьковского района произошел сегодня в 00:32.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области,  возгорание  заметил сосед, который проходил мимо. Он бросился на помощь хозяину дома, мужчине 1979 года рождения, который в тот момент спал. Сосед вынес мужчину на свежий воздух. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, огонь успел распространиться по деревянным конструкциям дома и домашним вещам на площадь 60 кв.м.

В 2:20 пожар был локализован. Окончательная ликвидация произошла в 4:10.

 

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