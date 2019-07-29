 

Под Харьковом ограбили женщину: подозреваемый задержан

29 июля 2019 г. 12:55
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В Купянском районе полиция задержала злоумышленника, который ограбил местную жительницу.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленник возле одного из отделений банка выхватил из рук женщины кошелек, в котором находились 4000 гривен и банковская карточка.

Патрульные установили личность злоумышленника менее чем за час и задержали его.

Грабителем оказался 24-летний житель Боровского района.

Как выяснилось, злоумышленник увидел, что возле отделения банка женщина положила в кошелек немалую сумму денег и решил ограбить ее. 

Мужчина вырвал из рук женщины кошелек и убежал.

Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

 

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