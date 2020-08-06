Под Харьковом остановили нетрезвого водителя без прав: на нарушителя составлены три протокола

На Харьковщине правоохранители выявили водителя, который нарушил правила дорожного движения, а также сел за руль в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 августа полицейские офицеры Чкаловской ОТГ во время патрулирования пгт Чкаловское остановили автомобиль «ВАЗ» из-за отсутствия на автомобиле зеркала заднего вида. При проверке документов выяснилось, что у 44-летнего водителя отсутствует водительское удостоверение.

Относительно нарушителя работники полиции составили три административных протокола.

При составлении постановления о наложении административного взыскания по ч.1 ст. 121 КУоАП и по ч.1 ст.126 КУоАП полицейские офицеры общины обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Водитель объяснил, что пил пиво.

В связи с этим в отношении нарушителя полицейские также составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.130 КУоАП.