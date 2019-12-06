Под Харьковом остановили поезд: из-за семейного конфликта отец забрал младенца у матери и вез в Харьков

06 декабря 2019 г. 12:24
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На Харьковщине из-за семейного конфликта отец похитил трехмесячного ребенка у матери.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, утром 6 декабря  в полицию Изюма поступило заявление от матери ребенка, которая сообщила, что отец ее маленького сына без разрешения забрал ребенка и повез в Харьков.

Полицейские установили, что мужчина уехал на электропоезде «Изюм-Харьков». 

Ориентировку передали группам реагирования патрульной полиции Балаклейского ОП, они остановили поезд и доставили мужчину с ребенком в отдел полиции.

Мужчина пояснил, что забрал сына, потому что мать якобы ненадлежащим образом занимается его воспитанием. Работники Изюмского отдела полиции доставили семью домой.   

Данный факт внесен в реестр Единого учета. Работники ювенальной превенции провели беседу с родителями по дальнейшему совместного воспитания ребенка. 

 

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