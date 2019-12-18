Под Харьковом от огня пострадали двое мужчин, которые пытались потушить горящий автомобиль в гараже

18 декабря 2019 г. 10:32
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В Валковском районе накануне ночью при пожаре в автомобиле пострадали 2 человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 17 декабря в 23:46 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Ковяги Валковского района на ул. Садовой, 37. Из сообщения стало известно о возгорании в гараже, в котором находился автомобиль УАЗ 6652.

На момент возникновения пожара в гараже находились 2 человека: 56-летний хозяин дома и его 33-летний товарищ.

Они вместе пытались спасать авто от огня, но из-за газа, который вытекал из баллона, пожар быстро распространился на всю площадь гаража.

В результате этого мужчины получили ожоги лица и рук.

Каретой скорой пострадавших доставили в Валковскую центральную районную больницу.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 78 кв.м.

Гараж горел полностью со всеми вещами, что в нем хранились, в т.ч. горел и автомобиль.

Жилой дом, стоявший вплотную к гаражу, от огня удалось спасти, он не пострадал.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 01:00, ликвидировали - в 04:20.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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