Под Харьковом патрульные остановили бензовоз с нетрезвым водителем

28 августа 2020 г. 15:06
10 просмотров

Сегодня утром в 07:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Песочина патрульные остановили грузовик-цистерну DAF, водитель которого двигался без включенного ближнего света фар (нарушение пункта 22.6 ПДД Украины).

Пообщавшись с водителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 1,07 промилле.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на момент остановки авто в цистерне, предназначенной для перевозки опасных грузов, было пусто.

На водителя грузовика был составлен протокол по ст.130 КУоАП.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53