Под Харьковом патрульные остановили бензовоз с нетрезвым водителем

Сегодня утром в 07:30 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе Песочина патрульные остановили грузовик-цистерну DAF, водитель которого двигался без включенного ближнего света фар (нарушение пункта 22.6 ПДД Украины).

Пообщавшись с водителем, полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 1,07 промилле.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на момент остановки авто в цистерне, предназначенной для перевозки опасных грузов, было пусто.

На водителя грузовика был составлен протокол по ст.130 КУоАП.