Под Харьковом пенсионерку искусала собака, женщина скончалась

В Чугуевском районе собака искусала женщину, в результате чего она скончалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 5 ноября в 15:00 в местную полицию от дежурной медсестры поступило сообщение о том, что в больницу доставили 71-летнюю пенсионерку с многочисленными ранами конечностей и туловища, где она и скончалась.

Прибывшие на место полицейские установили, что женщину покусала ее собственная собака.

Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.