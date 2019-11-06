Под Харьковом пенсионерку искусала собака, женщина скончалась

06 ноября 2019 г. 11:30
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В Чугуевском районе собака искусала женщину, в результате чего она скончалась.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 5 ноября в 15:00 в местную полицию от дежурной медсестры поступило сообщение о том, что в больницу доставили 71-летнюю пенсионерку с многочисленными ранами конечностей и туловища, где она и скончалась.

Прибывшие на место полицейские установили, что женщину покусала ее собственная собака.

Информация о происшествии внесена следователем в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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