Под Харьковом перевернулся ВАЗ: в больнице водитель и пассажир

Сегодня в 11:40 на 520 км трассы Киев-Харьков -Довжанский столкнулись микроавтобус Ford Transit и ВАЗ 2106, который от удара вылетел с проезжей части и перевернулся.

С места аварии в больницу были доставлены водитель ВАЗ и его спутница, пенсионеры.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались со стороны Чугуева в направлении Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшему в результате ДТП водителю ВАЗ 71 год, пассажирке 70 лет.

Обстоятельства столкновения уточняются.