Под Харьковом перевернулся ВАЗ: в больнице водитель и пассажир

15 октября 2020 г. 16:51
192 просмотра

Сегодня в 11:40 на 520 км трассы Киев-Харьков -Довжанский столкнулись микроавтобус Ford Transit и ВАЗ 2106, который от удара вылетел с проезжей части и перевернулся.

С места аварии в больницу были доставлены водитель ВАЗ и его спутница, пенсионеры.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались  со стороны Чугуева в направлении Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавшему в результате ДТП водителю ВАЗ 71 год, пассажирке 70 лет. 

Обстоятельства столкновения уточняются.

 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53