Под Харьковом пешехода сбила легковушка, а затем переехал грузовик: пострадавший погиб

Накануне в 20:20 на окружной дороге в районе поселка Высокий ВАЗ 2109 сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть, держа в руках велосипед.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. По словам водителя ВАЗ, сбитый им мужчина еще был жив, когда на него наехал грузовик, скрывшийся затем с места аварии. Пострадавший пешеход скончался.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.

Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего, а также поиску и задержанию водителя грузовика.