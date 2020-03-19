Под Харьковом пешехода сбила легковушка, а затем переехал грузовик: пострадавший погиб

19 марта 2020 г. 11:55
186 просмотров

Накануне в 20:20 на окружной дороге в районе поселка Высокий ВАЗ 2109 сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть, держа в руках велосипед.

По данным полиции, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. По словам водителя ВАЗ, сбитый им мужчина еще был жив, когда на него наехал грузовик, скрывшийся затем с места аварии. Пострадавший пешеход скончался.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.

Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего, а также поиску и задержанию водителя грузовика.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.