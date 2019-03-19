Под Харьковом подорвали снаряды и мины

19 марта 2019 г. 12:08
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18 марта пиротехники трижды выезжали на обезвреживание боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженных под Харьковом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 из них были обнаружены на территории Чугуевского района и 1 - Харьковского.

Так, в поселке Малиновка на берегу реки Северский Донец местные жители обнаружили крупнокалиберный артснаряд диаметром 122 мм.

А у поселка Чкаловское в поле находились 2 снаряда диаметром 76 мм.

В то же время пиротехники работали в селе Пасеки Змиевского района области, где обнаружили и обезвредили артснаряд диаметром 76 мм.

Еще 2 минометные мины диаметром 82 мм были ликвидированы в селе Верхняя Орелька на Первомайщине.

В результате проведения пиротехнических работ никто не пострадал.

Все боеприпасы специалисты ликвидировали на подрывных площадках.

 

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