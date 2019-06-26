Под Харьковом подросток сорвался с недостроя и получил тяжелые травмы

25 июня около 21:37 в Боровскую районную больницу в тяжелом состоянии доставили 17-летнего парня, который упал с высоты 3-го этажа недостроенного здания.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ЧП произошло в недострое спортивного комплекса на улице Школьной в поселке Боровая Харьковской области.

17-летний юноша и его товарищ гуляли в поселке в центральном парке. Ребята решили развлечься и пошли в недострой спортивного комплекса.

Юноша залез на третий этаж, но не смог удержаться и сорвался. В результате падения он получил тяжелые травмы.

Парня перевезли в Харьковскую городскую больницу и прооперировали. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное.

Данное событие внесено в журнал единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.