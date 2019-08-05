 

Под Харьковом поезд насмерть сбил пенсионерку

05 августа 2019 г. 14:48
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На Харьковщине поезд насмерть сбил пенсионерку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло 4 августа в 19:05 на станции «Тишковский» в Шевченковском районе Харьковской области.   

68-летняя женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд «Лисичанск-Киев», который двигался из Купянска в направлении Харькова без остановки. 

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

От полученных травм 68-летняя жительница поселка Староверовка скончалась на месте. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

 

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