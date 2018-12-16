Под Харьковом электричка переехала мужчину, лежавшего на рельсах

16 декабря 2018 г. 9:57
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15 декабря около 00.45 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Мерефа" электропоезд сообщением "Харьков-Гусаровка" смертельно травмировал мужчину, который лежал на путях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб.

Полицейские осмотрели место происшествия и установили личность погибшего. Им оказался 27-летний местный житель.

Движение транспорта прекращалось примерно на 2 часа.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

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