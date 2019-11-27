В Змиевском районе поезд сбил насмерть мужчину на велосипеде

27 ноября 2019 г. 12:45
40 просмотров

27 ноября 2019 в 07:35 в поселке Донец Змиевского района под колесами поезда погиб 28-летний житель Харьковщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно, поезд сообщением «Шебелинка - Харьков» сбил мужчину, который пытался проехать через пути на велосипеде. 

Машинист применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Движение транспорта прекращалось на 2 часа.

Информация зарегистрирована в Журнале Единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.