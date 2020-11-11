Угрожал и нападал на полицейских: под Харьковом задержан нетрезвый водитель

Накануне в Песочине во время патрулирования территории полицейские офицеры громады обратили внимание на Mitsubishi Pajero, водитель которого нарушал ПДД и пытался скрыться от экипажа.

После того, как машину остановили, полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина вел себя агрессивно, угрожал правоохранителям и пытался ударить полицейского.

Нарушителю выписали протоколы за управление транспортом без документов и за нетрезвое вождение (ч.1 ст.126 и ч.1 ст.130 КУоАП).

В этот же день в поселке Докучаевское снес столб автомобиль КІА: водитель с места ДТП скрылся. Личность нарушителя установили и составили на него несколько протоколов: за совершение ДТП, управление автомобилем в нетрезвом виде без документов и оставление места аварии (ст.124, ст.130, ст.126, ст. 122-4 КУоАП).