Под Харьковом попал под поезд неизвестный мужчина

3 ноября в 20:50 в полицию поступила информация о том, что на перегоне «Бавария-10 км» вблизи города Люботин электропоезд сообщением «Харьков - Люботин» сбил мужчину в возрасте около 45-55 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Машинист использовал звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать наезда на мужчину, который стоял на путях, не удалось.

Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как тяжелое. Он находится в неконтактном состоянии.

Как отмечается, движение поездов не прекращалось.

Информация зарегистрирована в Люботинском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Личность пострадавшего устанавливают.