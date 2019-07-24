Под Харьковом пресекли попытку рейдерского захвата сельхозпредприятия

23 июля около 22:00 в селе Губщина Валковского района произошла попытка незаконного захвата районной агрофирмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

К сельхозпредприятию «Маяк» подъехало два автобуса крепких молодых людей с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

Молодые люди вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия «Маяк», а именно: сменил владельца и руководителя.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Изъяли вещественные доказательства. Следователем Валковского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи противоправные действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В местный отдел полиции для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. У правонарушителей обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том чистые бланки охранной фирмы.

Решается вопрос об их задержании по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.