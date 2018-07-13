Под Харьковом при пожаре в литейном цехе погиб мужчина

13 июля в 02.40 в литейном цехе ООО «Будлит» в поселке Буды Харьковского района произошел пожар.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.

В цехе горел пенопласт.

Площадь пожара составила 100 кв.м.

Сообщается, что на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины, 1987 г.р.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 4:05 пожар был локализовали, и уже в 6:07 пожар полностью ликвидировали.

На месте работали 4 отделения службы спасателей на автоцистернах.

Причину возникновения пожара и сумму ущерба устанавливают