Под Харьковом при пожаре в литейном цехе погиб мужчина

13 июля в 02.40 в литейном цехе ООО «Будлит» в поселке Буды Харьковского района произошел пожар.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА за сутки.
В цехе горел пенопласт.
Площадь пожара составила 100 кв.м.
Сообщается, что на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчины, 1987 г.р.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 4:05 пожар был локализовали, и уже в 6:07 пожар полностью ликвидировали.
На месте работали 4 отделения службы спасателей на автоцистернах.
Причину возникновения пожара и сумму ущерба устанавливают