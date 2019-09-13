Под Харьковом продолжают тушить пожар на военном полигоне

Горение отдельных очагов пожара на военном полигоне в Чугуевском районе продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, пожар на военном полигоне вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района области начался 9 сентября.

Его общая площадь составляет около 10 га.

Ликвидацию отдельных очагов пожара проводит личный состав и техника Министерства обороны, ГСЧС и лесхоза.

Для выполнения работ по устройству проездов пожарно-спасательной техники и личного состава привлечена тяжелая инженерная техника типа ИМР-2 Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины.

От ГСЧС были привлечены 10 единиц пожарно-спасательной техники. Кроме того, для тушения пожара от ГСЧС привлечен вертолет МИ-8, который за сутки сделал 28 сбросов воды.