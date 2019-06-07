Под Харьковом произошел конфликт со стрельбой

6 июня около 18:20 в селе Гайдары Змиевского района произошла стрельба, в результате которой пострадал местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как было установлено, 56-летний местный житель приехал на автомобиле в магазин, где в это время находился 41-летний его односельчанин. Между ними возник словесный конфликт. В ходе словесной перепалки старший мужчина достал из своего автомобиля травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего уехал.

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

56-летнего мужчину задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

По информации Newsroom, задержанным оказался чиновник Харьковского городского совета - глава Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктор Потанин.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Все обстоятельства конфликта полиция устанавливает.