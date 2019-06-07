Под Харьковом произошел конфликт со стрельбой

07 июня 2019 г. 16:13
1 просмотр

6 июня около 18:20 в селе Гайдары Змиевского района произошла стрельба, в результате которой пострадал местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как было установлено, 56-летний местный житель приехал на автомобиле в магазин, где в это время находился 41-летний его односельчанин. Между ними возник словесный конфликт. В ходе словесной перепалки старший мужчина достал из своего автомобиля травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего уехал.   

Вещественные доказательства с места происшествия изъяты.  

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

56-летнего мужчину задержали правоохранители. 

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. 

По информации Newsroom, задержанным оказался чиновник Харьковского городского совета - глава Департамента развития телекоммуникационных технологий и связи Виктор Потанин.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. 

Все обстоятельства конфликта полиция устанавливает.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.