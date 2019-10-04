Под Харьковом произошел масштабный пожар в частном домовладении: сгорела хозпостройка с птицами и кормами

В одном из домовладений села Зедьки Змиевского района произошел крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 4 октября в 5:34 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения на улице Речной, 10.

Двор, где происходил пожар, использовался хозяином для ведения хозяйственной деятельности.

В хозяйственной постройке, которая горела, выращивали перепелов.

Первым пожар случайно заметил сосед. На тот момент наблюдалось уже большое зарево, которое поднималось над крышей сарая.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 200 кв.м.

Крыша и внутренние помещения здания полностью были охвачены огнем. Конструкции перекрытия и крыши под воздействием огня частично разрушились. Быстрому распространению огня способствовало то, что сверху деревянного перекрытия для утепления было насыпано большое количество сухих опилок.

В середине помещения хранилось около 2 тонн сухих кормов и стояли клетки с птицами.

В 06:05 бойцы ГСЧС локализовали пожар. Но полностью потушить огонь им удалось только в 11:25.

Чтобы добраться и потушить все локальные очаги горения, пожарные разобрали разрушенные конструкции хозяйственной постройки.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Причину возникновения возгорания устанавливают.