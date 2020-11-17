Под Харьковом произошел пожар на ферме: в огне погибли полсотни свиней

В Нововодолажском районе Харьковщины накануне вечером в результате пожара в хозпостройке сгорели 50 свиней.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 16 ноября в 20:13 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в сарае на территории частного сектора в селе Князь.

На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции хозяйственной постройки и около 1000 тюков соломы, которыми был обложен каркас этого сооружения.

Площадь пожара составила 200 кв.м.

На момент возникновения пожара внутри сарая находились 50 свиней. Все они погибли в огне.

Спасатели локализовали пожар в 21:02 и в 01:10 полностью ликвидировали его.

Другую хозяйственную постройку, где также находился скот, пожарным удалось спасти от огня.

Причину возникновения возгорания устанавливают.

