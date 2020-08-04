Под Харьковом произошел пожар на мусорном полигоне

На полигоне твердых бытовых отходов в Нововодолажском районе Харьковщины днем 3 августа произошел пожар.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов коммунального предприятия «Водолага Комунсервис» на территории Нововодолажского поссовета поступило спасателям 3 августа в 13:05.

На помощь подразделениям ГСЧС на место пожара также прибыли коллеги из Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины на тяжелой инженерной технике БАТ-10, а также были задействованы 2 единицы коммунальной техники поселкового совета.

При проведении разведки было установлено, что на открытой территории полигона горит бытовой мусор на площади ориентировочно 150 кв.м.

Общими силами огонь локализовали в 17:25.

Ликвидация отдельных мест горения мусора в больших слоях бытовых отходов продолжалась до 20:30, когда огнеборцам пожар удалось полностью потушить.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.