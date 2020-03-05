Под Харьковом произошел пожар на территории частного домовладения

05 марта 2020 г. 10:46
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В одном из сел Дергачевского района Харьковской области произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о ЧП на улице Победы, 14 в селе Прудянка поступила пожарным 5 марта в 4:15.

На момент прибытия из Казачьей Лопани подразделения пожарных горела летняя кухня на площади около 25 кв.м.

Огонь мог перекинуться на жилой дом и другие хозяйственные постройки, расположенные рядом.

В 05:15 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 07:26 полностью ликвидировали, предотвратив распространение пламени на жилой дом и другие надворные постройки.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

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