Под Харьковом произошел пожар на территории частного домовладения

В одном из сел Дергачевского района Харьковской области произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Информация о ЧП на улице Победы, 14 в селе Прудянка поступила пожарным 5 марта в 4:15.

На момент прибытия из Казачьей Лопани подразделения пожарных горела летняя кухня на площади около 25 кв.м.

Огонь мог перекинуться на жилой дом и другие хозяйственные постройки, расположенные рядом.

В 05:15 бойцы ГСЧС пожар локализовали, а в 07:26 полностью ликвидировали, предотвратив распространение пламени на жилой дом и другие надворные постройки.

Причину возникновения пожара устанавливают.