Под Харьковом произошел пожар в частном домовладении

В Валковском районе Харьковской области сегодня утром, 22 сентября, произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 4:18 спасателям поступил вызов на пожар в село Загородняя, где на ул. Центральной, 47, загорелся жилой частный дом.

На момент прибытия пожарных жилой дом был охвачен огнем, горели деревянные конструкции.

Площадь пожара составляла 50 кв.м.

Из-за пожара существовала угроза распространения огня на соседние хозяйственные постройки.

Спасатели ликвидировали пожар в 05:00, не допустив распространения огня на другие постройки.

Причину возникновения возгорания устанавливают.